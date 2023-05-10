У другу неділю травня в Україні відзначають світле та тепле свято – День матері. У цей день треба привітати своїх матусь, подякувати їм та висловити слова любові.

UAportal пропонує красиві привітання на День матері від дочки у прозі, віршах та картинках. Зробіть свою найріднішу людину щасливою!

Привітання для мами у віршах

З Днем матері тебе вітаю,

Бажаю сонячних хвилин.

В очах дитячих прочитати

Прекрасний часу мірний плин.

Неси звання своє щасливо,

Нехай воно дарує сил,

Хай посмішка дитяча буде

Яснішою від всіх світил!

Нехай здорові діти будуть,

Тоді щаслива будеш ти.

Бажаю ніжності, любові,

Порозуміння, теплоти!

Відео дня

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло

Щоб завжди здоров’я у тебе було!

***

Моя мама! Ти найкраща в світі,

Ти – опора, мій дороговказ,

Все, що ти навчила – в моїх дітях,

Буду повторяти це не раз.

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Будь здорова, впевнена і щира,

Радісною будь і не журись!

Хай життя твоє триває в мирі,

Ти найкраща мама – посміхнись!

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Мамо! Дай руки твої поцілую

І пригорну я тебе до грудей…

Я так люблю тебе, мамо й ціную,

Ти найрідніша для мене з людей!

Щиро з Днем матері я привітаю,

Ніжність свою тобі щедро віддам!

Щастя й здоров’я тобі побажаю,

Ти найдобріша у світі із мам!

Привітання у прозі

Мама – це наш ангел-охоронець, наш будинок, наш всесвіт. День матері – це особливе свято, яке нагадує про рідну людину. Бажаю душевного спокою, успіху, супутнього всьому, прекрасного здоров'я, міцних стосунків у сім'ї, і щастя, що переливається через край!

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Мамочка, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!

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З Днем Матері! Бажаю кожен день зустрічати з доброю посмішкою і яскравою мрією, світлою надією і невтомним натхненням. Нехай діти люблять, цінують, обіймають, цілують, радують і дарують цілий світ чудес і захоплення. Бажаю добробуту в родині та істинної гордості за своїх дітей!

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Люба мамо, вітаю тебе з Днем матері! Ти найважливіша людина у моєму житті, і я завжди буду вдячний тобі за твою любов та підтримку. Бажаю тобі міцного здоров'я, а якщо сліз – то тільки від щастя!

Привітання у картинках

Нагадаємо, що українці цьогоріч 14 травня відзначатимуть День матері. Щороку дата змінюється, оскільки воно припадає на другу неділю травня. Більше про історію свята читайте у матеріалі UAportal.

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