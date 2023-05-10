Красивые поздравления на День матери от дочери в прозе, стихах и картинках
Во второе воскресенье мая в Украине отмечают светлый и теплый праздник – День матери. В этот день нужно поздравить своих мам, поблагодарить их и выразить слова любви.
UAportal предлагает красивые поздравления на День матери от дочери в прозе, стихах и картинках. Сделайте своего самого родного человека счастливым!
Приветствие для мамы в стихах
День матери – так трогателен, чист,
Такой великолепный, светлый праздник.
И блеск в глазах от радости лучист,
И столько пожеланий добрых разных!
Пусть дети оправдают во сто крат
Все мамины прекрасные стремленья.
День каждый будет сказочно богат,
Даря волшебно добрые мгновенья!
***
Как маму можно не любить?
Ведь никого же нет роднее!
Ведь ты дала возможность жить
И сделала меня сильнее.
Мамуля, с праздником тебя!
Здоровья, счастья и удачи,
И если что не так, прости меня,
Ты для меня так много значишь!
***
Сегодня праздник, мама,
День матери, твой день!
Хочу сказать немало
Хороших слов тебе.
Хочу, чтоб улыбалась,
Твоя улыбка – класс!
Поменьше волновалась
И радовала нас!
***
Будь здорова, уверена и искренна,
Радостной будь и не печалься!
Пусть жизнь твоя продолжается в мире,
Ты самая лучшая мама – улыбайся!
***
Мама! Дай руки твои поцелую
И прижму я тебя к груди…
Я так люблю тебя, мама и ценю,
Ты самая родная для меня из людей!
Искренне с Днем матери я поздравлю,
Нежность свою тебе щедро отдам!
Счастья и здоровья тебе пожелаю,
Ты самая хорошая в мире из мам!
Приветствие в прозе
Мама – это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. День матери – это особый праздник, напоминающий о родном человеке. Желаю душевного спокойствия, успеха, сопутствующего всему, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и переливающегося через край счастья!
***
Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты добрая, кроткая, милая, мудрая мамочка и самая лучшая на свете. Я тебя очень люблю!
***
С Днем Матери! Желаю каждый день встречать с доброй улыбкой и яркой мечтой, светлой надеждой и неутомимым вдохновением. Пусть дети любят, ценят, обнимают, целуют, радуют и дарят целый мир чудес и восхищения. Желаю благополучия в семье и истинной гордости своих детей!
***
Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем матери! Ты самый важный человек в моей жизни, и я всегда буду благодарен тебе за твою любовь и поддержку. Желаю тебе крепкого здоровья, а если слез – то только от счастья!
***
Любимая мамочка, от всего сердца я поздравляю тебя с Днем матери. Пусть счастье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей, я тебя очень люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала для меня. С праздником, любимая!
Поздравления в картинках
Напомним, что украинцы в этом году 14 мая отметят День матери. Ежегодно дата меняется, поскольку она приходится на второе воскресенье мая. Подробнее об истории праздника читайте в материале UAportal.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !