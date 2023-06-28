Ідеальний варіант сніданку: рецепт яєць по-корейськи

Якщо ви ще не готували яйця на пару – варто спробувати. Вони мають пікантний смак, а після пригоування затвердівають та нагадують тофу.

Інгредієнти:

Яйце куряче, велике – 2 шт.

Сіль – за смаком

Вода – 1/2 склянки

Зелена цибуля, пучок – 1/2 шт.

Кунжут білий – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Яйця, сіль і ½ склянки води змішайте в керамічній мисці, яку можна використовувати в духовці. Збивайте до піни.

2. Миску поставте в каструлю. Наповніть каструлю гарячою, але не киплячою водою до половини стінок миски. Накрийте каструлю прозорою скляною кришкою. Варіть на повільному або середньому вогні 12 хвилин при постійному кипінні.

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3. Посипте яйця цибулею та насінням кунжуту і готуйте ще 3 хвилини або до застигання яєць.

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