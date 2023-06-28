Идеальный вариант завтрака: рецепт яиц по-корейски

Если вы еще не готовили яйца на пару – стоит попробовать. Они обладают пикантным вкусом, а после приготовления затвердевают и напоминают тофу.

Ингредиенты:

Яйцо куриное, крупное – 2 шт.

Соль – по вкусу

Вода – 1/2 стакана

Зеленый лук, пучок – 1/2 шт.

Кунжут белый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Яйца, соль и ½ стакана воды смешайте в керамической миске, которую можно использовать в духовке. Взбивайте в пену.

2. Миску поставьте в кастрюлю. Наполните кастрюлю горячей, но не кипящей водой до половины стенок миски. Накройте кастрюлю прозрачной стеклянной крышкой. Варите на медленном или среднем огне 12 минут при постоянном кипении.

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3. Посыпьте яйца луком и семенами кунжута и готовьте еще 3 минуты или до застывания яиц.

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