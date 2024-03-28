Хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії: існує особлива категорія

В Україні існують дві категорії пенсіонерів, які отримують значно вищі виплати, ніж решта населення. До першої належать колишні високопосадовці, а до другої – судді.

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Середня пенсія судді в Україні сягає 100 тисяч гривень, що вдвічі більше, ніж середня зарплата по країні. За останні три роки пенсії суддів зросли майже на 30 тисяч гривень. Деякі судді у відставці можуть отримувати на заслуженому відпочинку понад 200 тисяч гривень на місяць, пише OBOZ.UA.

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Наприклад, колишній голова Верховного суду України Ярослав Романюк задекларував за 2023 рік прибуток від Пенсійного фонду у розмірі 2937027 гривень. Це означає, що щомісяця він отримував у середньому 244,7 тисячі гривень пенсії.

Для порівняння, середня пенсія в Україні становить 5 385 гривень, а кожен другий пенсіонер отримує менш як 4000 гривень. Найвищі пенсії зафіксовано у Києві – в середньому 7248 гривень, а найнижчі – у Тернопільській області, 4070 гривень.

Розмір пенсії судді залежить від його стажу та зарплати. Мінімальна пенсія судді – 50% від зарплати, а якщо стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб одержувати 90%, потрібно працювати суддею 40 років.

Таким чином, пенсії суддів значно вищі, ніж пенсії інших українців. Це пов'язано з особливими умовами виплат, які їм гарантовані законом.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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