Кто из украинцев может получать 200 тысяч гривен пенсии: существует особая категория

В Украине существуют две категории пенсионеров, которые получают значительно более высокие выплаты, чем остальное население. К первой относятся бывшие чиновники, а ко второй – судьи.

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Средняя пенсия судьи в Украине достигает 100 тысяч гривен, что вдвое больше, чем средняя зарплата по стране. За последние три года пенсии судей выросли почти на 30 тысяч гривен. Некоторые судьи в отставке могут получать на заслуженном отдыхе более 200 тысяч гривен в месяц, пишет OBOZ.UA.

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К примеру, бывший председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк задекларировал за 2023 год прибыль от Пенсионного фонда в размере 2937027 гривен. Это означает, что ежемесячно он получал в среднем 244,7 тысячи гривен пенсии.

Для сравнения, средняя пенсия в Украине составляет 5385 гривен, а каждый второй пенсионер получает менее 4000 гривен. Самые высокие пенсии зафиксированы в Киеве – в среднем 7248 гривен, а самые низкие – в Тернопольской области – 4070 гривен.

Размер пенсии судьи зависит от стажа и зарплаты. Минимальная пенсия судьи – 50% от зарплаты, а если стаж больше 20 лет, то за каждый следующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может быть больше 90% зарплаты судьи. Чтобы получить 90%, нужно работать судьей 40 лет.

Таким образом, пенсии судей значительно выше, чем пенсии других украинцев. Это связано с особыми условиями выплат, гарантированными им законом.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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