Хто з українців може отримати допомогу на поховання пенсіонера

У кінці 2022 року уряд України ухвалив рішення про ліквідацію Фонду соціального страхування. Відтепер всіма соціальними виплатами та субсидіями займається Пенсійний фонд України. Це стосується також призначення допомоги на поховання пенсіонера.

У ПФУ пояснили, що у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується особам, які здійснюють поховання. Розмір допомоги на поховання залежить від розміру пенсії, згідно з законом, відповідно до якого було її призначено.

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Тобто якщо пенсіонер одержував пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то розмір допомоги – тримісячна пенсія, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (крім осіб, поховання яких проведено коштом державного бюджету).

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Тим, кому пенсію призначили відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги – дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Допомога на поховання виплачується органами ПФУ. Кошти зараховують на поточний банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

Якщо в одержувача відсутній банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Отримати кошти заявник зможе у будь-якому відділенні Ощадбанку, звернувшись із паспортом та ідентифікаційним кодом.

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Для цього потрібно подати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити свого поточного банківського рахунку.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі витягів та довідок, визначених в українському правовому полі, заявник має надати свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.

Строк подачі заявки на отримання допомоги на поховання пенсіонера не обмежується в часі. Для отримання допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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