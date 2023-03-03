Кто из украинцев может получить помощь на похороны пенсионера

В конце 2022 года правительство Украины приняло решение о ликвидации Фонда социального страхования. Теперь всеми социальными выплатами и субсидиями занимается Пенсионный фонд Украины. Это касается также назначения пособия на погребение пенсионера.

В ПФУ объяснили, что в случае смерти пенсионера пособие на погребение выплачивается лицам, совершающим погребение. Размер пособия на погребение зависит от размера пенсии, согласно закону, согласно которому она была назначена.

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То есть если пенсионер получал пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то размер пособия - трехмесячная пенсия, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (кроме лиц, захоронения которых проведены на средства государственного бюджета).

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Тем, кому пенсию назначили в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер пособия – две пенсии, которые получал пенсионер на момент смерти.

Пособие на погребение выплачивается органами ПФУ. Средства зачисляются на текущий банковский счет лица, осуществлявшего захоронение.

Если у получателя отсутствует банковский счет, то выплата производится через международную платежную систему "Быстрая копейка". Получить деньги заявитель сможет в любом отделении Сбербанка, обратившись с паспортом и идентификационным кодом.

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Для этого нужно подать следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты своего текущего банковского счёта.

Если пенсионер умер вне Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, заявитель должен предоставить свидетельство о смерти или другой документ, легализованный в соответствии с законодательством.

Срок подачи заявки на получение пособия на погребение пенсионера не ограничивается во времени. Для получения помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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