Хто з українців отримає підвищену пенсію з 1 листопада

В листопаді 2024 року відбудуться зміни в пенсійних виплатах українцям. За інформацією Пенсійного фонду України, деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені виплати, тоді як інші можуть тимчасово втратити доступ до пенсій.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Підвищення пенсій за віковими категоріями:

- 300 грн для осіб 70-74 років

- 456 грн для осіб 75-79 років

- 570 грн для осіб від 80 років

Важлива умова: пенсія не повинна перевищувати 10,34 тис. грн.

Додаткова підтримка від Всесвітньої продовольчої програми ООН буде доступна пенсіонерам, які відповідають наступним критеріям:

- Пенсія менше 3250 грн

- Проживання в зоні бойових дій або можливих бойових дій

- Відсутність інших міжнародних виплат чи допомоги ВПО після 1 березня 2023 року.

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Розмір допомоги розраховується як різниця між 3250 грн та поточною пенсією. Програма діятиме до кінця 2024 року.

Важливе застереження: пенсіонери зі статусом ВПО, отриманим до 24 лютого 2022 року, які не пройшли ідентифікацію в банку, тимчасово не отримуватимуть виплати в листопаді. Кошти будуть накопичуватися на рахунку та стануть доступними після підтвердження особи, з компенсацією за весь період призупинення виплат.

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