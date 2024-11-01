Хто з українців отримає підвищену пенсію з 1 листопада
В листопаді 2024 року відбудуться зміни в пенсійних виплатах українцям. За інформацією Пенсійного фонду України, деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені виплати, тоді як інші можуть тимчасово втратити доступ до пенсій.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
Підвищення пенсій за віковими категоріями:
- 300 грн для осіб 70-74 років
- 456 грн для осіб 75-79 років
- 570 грн для осіб від 80 років
Важлива умова: пенсія не повинна перевищувати 10,34 тис. грн.
Додаткова підтримка від Всесвітньої продовольчої програми ООН буде доступна пенсіонерам, які відповідають наступним критеріям:
- Пенсія менше 3250 грн
- Проживання в зоні бойових дій або можливих бойових дій
- Відсутність інших міжнародних виплат чи допомоги ВПО після 1 березня 2023 року.
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Розмір допомоги розраховується як різниця між 3250 грн та поточною пенсією. Програма діятиме до кінця 2024 року.
Важливе застереження: пенсіонери зі статусом ВПО, отриманим до 24 лютого 2022 року, які не пройшли ідентифікацію в банку, тимчасово не отримуватимуть виплати в листопаді. Кошти будуть накопичуватися на рахунку та стануть доступними після підтвердження особи, з компенсацією за весь період призупинення виплат.
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