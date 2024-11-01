Кто из украинцев получит повышенную пенсию с 1 ноября

В ноябре 2024 г. произойдут изменения в пенсионных выплатах украинцам. По информации Пенсионного фонда Украины, некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты, в то время как другие могут временно потерять доступ к пенсиям.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Повышение пенсий по возрастным категориям:

– 300 грн для лиц 70-74 лет

– 456 грн для лиц 75-79 лет

– 570 грн для лиц от 80 лет

Важное условие: пенсия не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Дополнительная поддержка от Всемирной продовольственной программы ООН будет доступна пенсионерам, отвечающим следующим критериям:

- пенсия менее 3250 грн

- проживание в зоне боевых действий или возможных боевых действий

- отсутствие других международных выплат или помощи ВПЛ после 1 марта 2023 года.

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Размер пособия рассчитывается как разница между 3250 грн и текущей пенсией. Программа будет действовать до конца 2024 года.

Важная оговорка: пенсионеры со статусом ВПЛ, полученным до 24 февраля 2022 года, не прошедшие идентификацию в банке, временно не будут получать выплаты в ноябре. Средства будут накапливаться на счете и станут доступны после подтверждения лица, с компенсацией за весь период приостановки выплат.

Напомним, какой категории украинцев не заплатят тысячу гривен от Зеленского.

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