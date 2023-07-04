Куди вмикати спершу: Як правильно ставити смартфон на зарядку і чим може нашкодити неправильна послідовність

Важливість правильного підключення смартфона до зарядного пристрою полягає не тільки в рівні заряду або розряду пристрою, але і в послідовності, яку слід дотримуватися при зарядці.

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Багатьом людям, ймовірно, ніколи не доводилося задумуватися про те, як саме вони підключають зарядний пристрій до розетки або кабель до порту свого смартфона. Однак, кожен крок під час зарядки телефону має свою важливість, включаючи послідовність підключення.

Оптимальним варіантом є спочатку вставити зарядний пристрій в розетку, а потім підключити до нього смартфон. Цей підхід допомагає уникнути різких перепадів напруги.

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Навіть якщо використовується сертифікований блок живлення та кабель, немає повної гарантії, що ви захищені від різких змін струму. Можливо, ви зустрічалися з дзижчанням або звуками, які виникають у розетці або мережевому фільтрі. Ці звуки свідчать про перепади напруги.

Якщо спочатку підключити кабель до зарядного гнізда, а потім вставити його в розетку, сильний перепад напруги може пошкодити смартфон. Рівень пошкодження може бути різним, починаючи від незначного зниження ємності акумулятора до фізичного пошкодження мікросхем.

Щоб уникнути ризику, рекомендується завжди дотримуватися правильної послідовності підключення: спочатку підключайте блок живлення до розетки, а потім кабель до зарядного гнізда. Якщо ваш смартфон підтримує бездротову зарядку, варто скористатися цією функцією. Бездротова зарядка забезпечує додатковий захист від перепадів напруги і вважається менш ризикованою.

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