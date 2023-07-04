Куда включать сперва: Как правильно ставить смартфон на зарядку и чем может навредить неправильная последовательность

Важность правильного подключения смартфона к зарядному устройству заключается не только в уровне заряда или разряда устройства, но и в последовательности, которую следует соблюдать при зарядке.

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Многим людям, вероятно, никогда не приходилось задумываться о том, как они подключают зарядное устройство к розетке или кабель к порту своего смартфона. Однако каждый шаг при зарядке телефона имеет свою важность, включая последовательность подключения.

Оптимальным вариантом является сначала вставить зарядное устройство в розетку, затем подключить к нему смартфон. Этот подход помогает избежать резких перепадов напряжения.

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Даже если используется сертифицированный блок питания и кабель, нет полной гарантии, что вы защищены от резких изменений тока. Возможно, вы встречались с жужжанием или звуками, возникающими в розетке или сетевом фильтре. Эти звуки свидетельствуют о перепадах напряжения.

Если сначала подключить кабель к зарядному разъему, а затем вставить его в розетку, сильный перепад напряжения может повредить смартфон. Уровень повреждения может быть разным, начиная от незначительного снижения емкости аккумулятора до физического повреждения микросхем.

Чтобы избежать риска, рекомендуется всегда соблюдать правильную последовательность подключения: сначала подключайте блок питания к розетке, а затем кабель к зарядному разъему. Если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, следует воспользоваться этой функцией. Беспроводная зарядка обеспечивает дополнительную защиту от перепадов напряжения и считается менее рискованной.

Напомним, мы уже писали, как измерить расстояние и ровно повесить картину с помощью смартфона.

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