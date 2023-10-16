Лінива вечеря: рецепт картопляної бабки по-польськи

Польська бабка з картоплі за рецептом від Shuba класичною польською стравою. Вона дуже смачна та ситна.

Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

Ковбаски для смаження з сиром – 400 г

Свиняча грудинка – 150 г

Цибуля – 2 шт.

Кмин, насіння – 1 ч. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Ковбаски та грудинку заморозьте за 30 хвилин до початку приготування, після чого поріжте ковбаски кружальцями товщиною 1 сантиметр.

2. Грудинку наріжте середніми кубиками та подрібніть цибулю.

3. Викладіть грудинку на сковорідку та витопіть жир. Злийте більшу частину жиру у миску та відставте.

4. На сковорідку викладіть ковбаски та цибулю, смажте 5 хвилин, вимкніть вогонь та додайте кмин.

5. На дрібній тертці натріть картоплю. Додайте витоплене сало, посоліть та додайте перець.

6. У змащену олією керамічну форму викладіть половину картопляної маси зверху викладіть ковбаски з грудинкою і цибулею, накрийте другою частиною картоплі. Випікайте при 200 °С протягом 50 хвилин.

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