Ленивый ужин: рецепт картофельной бабки по-польски
Польская бабка из картофеля по рецепту от Shuba классическим польским блюдом. Она очень вкусная и сытная.
Ингредиенты:
Картофель – 1 кг
Колбаски для жарки с творогом – 400 г
Свиная грудинка – 150 г
Лук – 2 шт.
Тмин, семена – 1 ч. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Колбаски и грудинку заморозьте за 30 минут до приготовления, после чего порежьте колбаски кружочками толщиной 1 сантиметр.
2. Грудинку нарежьте средними кубиками и измельчите лук.
3. Выложите грудку на сковороду и вытопите жир. Слейте большую часть жира в миску и отставьте.
4. На сковороду выложите колбаски и лук, жарьте 5 минут, выключите огонь и добавьте тмин.
5. На мелкой терке натрите картошку. Добавьте вытопленное сало, посолите и перец.
6. В смазанную растительным маслом керамическую форму выложите половину картофельной массы сверху выложите колбаски с грудинкой и луком, накройте второй частью картофеля. Выпекайте при 200 С в течение 50 минут.
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