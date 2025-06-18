Літні знижки на газ: хто з українців може економити вже зараз

Влітку українці можуть скоротити витрати на газ – низка постачальників запровадили спеціальні знижки та пільгові тарифи. Завдяки цьому рахунки за споживання можуть стати значно меншими.

Так, споживачі, які користуються послугами "Нафтогазу", мають можливість зекономити 1% на оплаті за газ. Про це пише "24 Канал".

У компанії уточнили, що для отримання знижки необхідно оплатити рахунок до 15 числа поточного місяця та скористатися одним із доступних онлайн-сервісів:

сайтом без проходження реєстрації;

особистим кабінетом або чат-ботом GASUA у месенджерах Viber чи Telegram.

Знижка автоматично застосовується з початку наступного місяця. Вона особливо вигідна для споживачів з великим обсягом газу.

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"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців і сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", – повідомили у компанії.

Яку суму можна зекономити на газі влітку

Знижка складає 1% від загальної суми до оплати. При тарифі 7,96 гривні за кубометр газу, вона буде відчутною переважно для тих, хто споживає значні обсяги газу.

До прикладу, якщо використати 9,9 кубометрів газу (приблизно соціальна норма для трьох осіб, які користуються лише газовою плитою), то загальна вартість становитиме 78,8 гривні. З урахуванням знижки сума зменшиться до 78,01 гривні.

Раніше ми розповідали, що споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу.

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