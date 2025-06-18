Летние скидки на газ: кто из украинцев может экономить уже сейчас

Летом украинцы могут сократить расходы на газ – ряд поставщиков ввели специальные скидки и льготные тарифы. Благодаря этому счета за потребление могут стать значительно меньше.

Так, потребители, которые пользуются услугами "Нафтогаза", имеют возможность сэкономить 1% на оплате за газ. Об этом пишет "24 Канал".

В компании уточнили, что для получения скидки необходимо оплатить счет до 15 числа текущего месяца и воспользоваться одним из доступных онлайн-сервисов:

сайтом без прохождения регистрации;

личным кабинетом или чат-ботом GASUA в мессенджерах Viber или Telegram.

Скидка автоматически применяется с начала следующего месяца. Она особенно выгодна для потребителей с большим объемом газа.

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"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – сообщили в компании.

Какую сумму можно сэкономить на газе летом

Скидка составляет 1% от общей суммы к оплате. При тарифе 7,96 гривны за кубометр газа, она будет ощутимой преимущественно для тех, кто потребляет значительные объемы газа.

К примеру, если использовать 9,9 кубометров газа (примерно социальная норма для трех человек, которые пользуются только газовой плитой), то общая стоимость составит 78,8 гривны. С учетом скидки сумма уменьшится до 78,01 гривны.

Ранее мы говорили, что потребителям газа в Украине грозят сотни тысяч штрафа.

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