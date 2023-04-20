Лимонна кислота та оцет : дієві методи усунення неприємного запаху в пральній машині

Навіть у найохайнішої господині може з’явитись неприємний запах з пральної машинки. Основними причинами його появи є цвіль на резинці барабану та бруд на його дні.

Цвіль необхідно витирати вологою ганчіркою, а з брудом на дні барабана чудово справляється таблетка для посудомийної машини.

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Таіноді машина ніби чиста, але неприємний запах все ж є. Пропонуємо вам ще один дієвий метод глибокої очистки пральної машини.

Для цього засипте у барабан 200 грамів лимонної кислоти. Оберіть тривалий цикл прання (до 2 годин) з температурою до 95 градусів. Запустіть цикл та насолоджуйтесь чистотою.

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Такий самий ефект має оцет: змішайте дві чашки столового оцту зі склянкою води і харчової солі. Залийте у відділення для порошку і поставте на тривале прання при максимальній температурі. Не рекомендується чистити машинку відбілювачем і хлоркою перед або після обробки оцтом. Ці засоби не можна змішувати – може пошкодитись метал.

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