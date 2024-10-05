Краще не ризикувати: за це порушення водію доведеться викласти майже 1500 гривень

Подвійна суцільна лінія на дорогах — це не просто частина дорожньої розмітки, а важливий елемент безпеки. Вона чітко вказує на заборону обгону та розвороту, останні подібні маневри на таких ділянках можуть бути надзвичайно небезпечними.

Порушення цієї заборони завдає шкоди підвищеному ризику аварій та суттєво загрожує всім учасникам дорожнього руху. Основною причиною заборони на перетин подвійної суцільної є обмежена видимість на цих ділянках дороги.

Це може спричинити лобове зіткнення із зустрічним транспортом, адже водій не завжди встигає вчасно зреагувати на тривало. Також порушення цієї розмітки зменшує простір для маневру, що особливо критично під час виникнення несподіваних ситуацій, пише green-way.com.ua.

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Перетин подвійної суцільної смуги. Джерело: monolith.in.ua

У 2024 році за порушення правил перетину подвійної суцільної лінії передбачено судові штрафи. Якщо водій не створює аварійної ситуації, йому можна сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Однак, якщо через порушення інших водних викликів різко змінилася швидкість або напрям руху, штраф зростає до 1445 гривень. У найгірших випадках рушник може втратити право керування транспортним засобом на строк від шести місяців до року.

Попри суворі покарання, законодавство України передбачає кілька ситуацій, коли водій може уникнути штрафу. Наприклад, якщо розмітка не була видна через несприятливі погодні умови або пошкодження дорожнього покриття, водій може бути звільнений від відповідальності за умови, що призвели до неможливості побачити розмітку.

Також штраф може бути скасований у випадку, коли водій викликав перенесення подвійної суцільної, щоб уникнути аварії або зберегти життя людей. Однак остаточне рішення про скасування штрафу ухвалено в суді, зважаючи на конкретні обставини. Існують і інші види, наприклад, для водіїв екстрених служб, які мають право порушувати цей пункт ПДР під час виконання службових обов'язків.

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