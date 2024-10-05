Двойная сплошная линия на дорогах – это не просто часть дорожной разметки, а важный элемент безопасности. Она четко указывает на запрет обгона и разворота, последние подобные маневры на таких участках могут быть очень опасными.

Нарушение этого запрета вредит повышенному риску аварий и существенно угрожает всем участникам дорожного движения. Основной причиной запрета на пересечение двойного сплошного является ограниченная видимость на этих участках дороги.

Это может повлечь за собой лобовое столкновение со встречным транспортом, ведь водитель не всегда успевает своевременно среагировать на длительно. Также нарушение этой разметки уменьшает пространство для маневра, что особенно критично при возникновении неожиданных ситуаций, пишет green-way.com.ua.

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Сечение двойной сплошной полосы. Источник: monolith.in.ua

В 2024 году за нарушение правил пересечения двойной сплошной линии предусмотрены судебные штрафы. Если водитель не создает аварийную ситуацию, ему можно оплатить штраф в размере 340 гривен. Однако, если из-за нарушения других водных вызовов резко изменилась скорость или направление движения, штраф растет до 1445 гривен. В худших случаях полотенце может потерять право управления транспортным средством на срок от шести месяцев до года.

Несмотря на суровые наказания, законодательство Украины предусматривает несколько ситуаций, когда водитель может избежать штрафа. Например, если разметка не была видна из-за неблагоприятных погодных условий или повреждения дорожного покрытия, водитель может быть освобожден от ответственности при условии, что не удалось увидеть разметку.

Также штраф может быть отменен в случае, когда водитель вызвал перенос двойной сплошной во избежание аварии или сохранить жизнь людей. Однако окончательное решение об отмене штрафа принято в суде, учитывая конкретные обстоятельства. Существуют и другие виды, например, для водителей экстренных служб, имеющих право нарушать этот пункт ПДД при исполнении служебных обязанностей.

Предлагаем узнать, какой штраф могут заплатить водители за "лысую резину".

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