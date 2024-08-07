Краще обходьте стороною: ТОП-10 найгірших вживаних авто, які часто ламаються

Дані свідчать, що переважна більшість українців віддають перевагу вживаним автомобілям. Однак, обираючи авто з пробігом, існують певні ризики, включаючи можливість виходу з ладу зношених важливих вузлів або компонентів, що можуть вимагати чималих витрат на ремонт. Тому потрібно розуміти, які моделі краще оминати.

Видання Avtosota провело аналіз уподобань українських автовласників та їхніх нарікань на деякі автомобілі. За результатами дослідження було створено список з десяти найменш надійних авто, які частіше знаходяться в ремонті, аніж на дорозі. До цього переліку увійшли наступні моделі:

10. Toyota Avensis II (2003-2008).

9. Volkswagen Golf VI (2008-2012).

8. Audi A4 III B8 (2007-2015).

7. Subaru Forester III (2008-2013).

6. Volkswagen Passat B6 (2005-2010).

5. BMW 1 Серії (2004-2013).

4. Volkswagen Touran (2003-2015).

3. Volvo XC90 II (з 2015 року).

2. BMW 3 Серії E90 (2005-2013).

1. BMW 5 Серії E60/61 (2003-2010) і F10/11 (2010-2017).

Нагадаємо, раніше UAportal писав про ТОП-10 вживаних авто, які радять купувати всім.

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