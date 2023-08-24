Найкращі короткі вітання з Днем Незалежності українською мовою та гарні листівки

24 серпня Україна святкує День Незалежності – це державне свято, яке було встановлено в 1991 році. Другий рік поспіль українці відзначають цей день в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Пропонуємо вам привітати своїх знайомих та близьких теплими побажаннями миру та процвітання, чи надіслати вітальні листівки.

Короткі вітання українською мовою з Днем Незалежності:

З Днем Незалежності України! Бажаю миру, щастя і процвітання нашій країні!

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З Днем Незалежності України! Нехай наш прапор завжди буде вгорі, а наш народ буде сильним і вільним!

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З Днем Незалежності України! Слава Україні! Бажаємо кожній родині в Україні мирного неба, непохитної віри, щасливого майбутнього!

Відео дня

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Вітаємо з визначним державним святом – Днем Незалежності України. Бажаємо нашій країні пройти цей важкий шлях боротьби заради майбутнього!

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Вітаємо зі світлим святом Української Державності. Це не просто День народження держави. Це свято пам’яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність, а також день, коли варто думати про день завтрашній, про майбутні покоління, про нашу відповідальність перед історією.

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Від щирого серця у День Незалежності зичимо миру, щастя, добра, достатку, щедрої долі!

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З Днем Незалежності! Нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові добрі починання!

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Україно, наша сильна та непереможна! Тебе боронять славетні герої. Нехай усі українці живуть у мирі та добробуті! З Днем Незалежності!

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Красиві картинки до Дня Незалежності України:

Пропонуємо також обрати для вітання одну з красивих листівок.

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