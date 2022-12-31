Найкращі привітання з Новим роком 2023 у картинках

Українці зустрінуть Новий рік 2023 в умовах війни, але це зовсім не привід відмовлятися від свята.

Новий рік можна зустріти вдома з родиною або в гостях у друзів. Привітайте своїх близьких та знайомих з Новим Роком 2023 та побажайте їм усього найкращого, та скорішої Перемоги.

2023 вважається роком Чорного Водяного Кролика – активної тварини, яка цінує сімейне вогнище, тепло та затишок. Ваші привітання мають передавати тепло та спокій і бути щирими.

Новий рік – нова сторінка життя. Перегорнута сторінка минулого року і відкрита нова, кожен із нас автор. Бажаємо написати найкращий сценарій цього року. Нехай все найпрекрасніше і чудове трапиться в твоєму шляху. З 2023 роком!

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Нехай кожен місяць прийдешнього року буде яскравим і незабутнім! Нехай дива трапляються частіше, ніж про них мріється! Нехай події будуть значними та красивими, а життя – благополучним і щасливим!

Перед Новим роком обов'язково треба влаштувати генеральне прибирання. Раніше ми писали про те, як швидко очистити оселю.

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