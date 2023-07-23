Лукашенко пожалівся путіну на вагнерівців: 'рвуться у Польщу' (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 23 липня провів зустріч з російським диктатором владіміром путіним та заявив, що його "почали напружувати "вагнерівці".

"Можливо, і не варто було б говорити, але скажу. Нас почали напружувати "вагнерівці", – сказав він.

За словами Лукашенка, вони просяться "на Захід". "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува", – передав він начебто їхні слова.

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"Кажу, вам навіщо на Захід? Ну, сходіть на екскурсію до Варшави, до Жешува", – продовжив розповідати Лукашенко.

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Він заявив путіну, що тримає вагнерівців, "як домовилися, у центрі Білорусі".

"Не хотілося б їх туди передислокувати, тому що у них настрої погані. І, треба віддати належне, вони знають, що відбувається навколо Союзної держави. Ну це так, штрих", – додав Лукашенко.

Також Лукашенко привіз на зустріч із Путіним "карту з перекидання збройних сил Польщі до кордонів Союзної держави".

"Я спеціально привіз вам карту з перекидання збройних сил Польщі до кордонів Союзної держави", – заявив він під час розмови з російським диктатором.

За його словами, до війни в Україні "уже підключили чимало найманців, включаючи основні стратегічні резерви".

"Ми бачимо – готується грунт. Припустимо, одна з бригад місце своє знайшла за 40 кілометрів від Бреста. Стояли кілометрів за 500, перекинули на 40 кілометрів. Карту я покажу. Ми це все бачимо. І трохи більш як 100 кілометрів від Гродно – друга з них. Ремонт "Леопардів" - поляки на своїй території. І Жешув активізується - аеродром, куди американці перекидають техніку та інші", – зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, 23 червня засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

Після невдалих спроб доїхати до Москви Пригожин заявив, що зупиняє своїх бойовиків та виводить їх у польові табори, сам же ватажок ЧВК "Вагнер" переїжджає до Білорусі – про це він домовився з Олександром Лукашенком.

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