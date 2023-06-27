Лукашенко наказав привести білоруську армію у повну бойову готовність: злякався подій на росії

Під час збройного заколоту ПВК Вагнера на росії армію Білорусі було приведено в повну бойову готовність. Про це повідомив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко під час на церемонії вручення генеральських погонів офіцерському складу.

Пресслужба Лукашенка повідомила, що одразу, як він дізнався про дії Пригожина, то розпорядився привести свою армію у повну бойову готовність.

Читайте також: Пригожин може очолити наступ на Україну з території Білорусі – генерал Даннатт

"Коли події в росії відбувалися, мною були віддані всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність. Ніхто навіть у цих сопливих Telegram-каналах не вякнув проти. Жодна родина, ні дружини, ні діти, ні родичі - ніхто", – сказав диктатор.

Відео дня

Він заявив, що до гіршого готувалися білоруська армія, міліція, спецпідрозділи.

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна", – додав Лукашенко.

Білоруський диктатор також висловився щодо Пригожина: "Я сказав: ні в якому разі не робити з мене героя, ні з мене, ні з путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію прогаяли, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнули дві людини, які воювали на фронті. Немає у цій справі героїв".

Нагадаємо, 23 червня засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

Після невдалих спроб доїхати до Москви Пригожин заявив, що зупиняє своїх бойовиків та виводить їх у польові табори, сам же ватажок ЧВК "Вагнер" переїжджає до Білорусі – про це він домовився з Олександром Лукашенком.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!