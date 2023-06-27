Лукашенко приказал привести белорусскую армию в полную боевую готовность: испугался событий на россии

Во время вооруженного мятежа ПВК Вагнера на россии армия Белоруссии была приведена в полную боевую готовность. Об этом сообщил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко во время на церемонии вручения генеральских погон офицерскому составу.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что сразу, как он узнал о действиях Пригожина, распорядился привести свою армию в полную боевую готовность.

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"Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не дал клятву против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники - никто", — сказал диктатор. .

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Он заявил, что к худшему готовились белорусская армия, милиция, спецподразделения.

"Не скрываю, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Родина одна", – добавил Лукашенко.

Белорусский диктатор также высказался по поводу Пригожина: "Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнули два человека, воевавших на фронте. Нет по этому делу героев".

Напомним, 23 июня основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

После неудачных попыток доехать до Москвы Пригожин заявил, что останавливает своих боевиков и выводит их в полевые лагеря, сам же главарь ЧИК "Вагнер" переезжает в Беларусь - об этом он договорился с Александром Лукашенко.

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