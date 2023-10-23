Місячне затемнення у жовтні: коли та де дивитися

Місячне затемнення відбудеться 28 жовтня 2023 року. Воно почнеться о 23:31 і закінчиться о 3:36 29 жовтня 2023 року.

Місячне затемнення відбувається, коли Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, в результаті чого Місяць потрапляє в тінь. Це явище відбувається виключно під час повного місяця, коли Сонце, Земля та Місяць ідеально вирівнюються. Під час місячного затемнення Земля перешкоджає сонячному світлу досягати Місяця, надаючи йому характерний червонувато-коричневий або помаранчевий відтінок.

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У жовтні 2023 року на нічному небі відбудеться часткове місячне затемнення. Ця подія, один із трьох типів місячного затемнення, відбувається, коли Місяць частково перетинає тінь Землі, відкидаючи червонувато-коричневий відтінок на її частину.

Місяць пройде крізь тінь Землі між 01:06 і 02:23 за IST. Часткове місячне затемнення відбудеться, і його можна буде побачити з будь-якої точки над горизонтом, включаючи Азію, Африку, Америку, Європу, Антарктиду та Океанію.

На відміну від сонячних затемнень, спостерігати неозброєним оком за тінню Місяця від Землі абсолютно безпечно.

Де спостерігати за місячним затемненням наживо:

Трансляція місячного затемнення відбудеться на Youtube-каналі NASA.

На каналі WN SPACE LIVE у YouTube.

Нагадаємо, у вчених є приблизно 30 хвилин, щоб попередити мешканців Землі про можливу вбивчу сонячну бурю

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