Магнітні бурі у червні 2023 року: названо небезпечні дати

У червні очікується кілька слабких та потужних магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США оновило інформацію щодо космічної погоди впродовж червня 2023 року. Про це повідомляє Meteoagent.

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Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, найпотужніша магнітна буря триватиме з 18 по 20 червня. В інший же час прогнозують слабкі та середньої сили метеоудари.

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Календар магнітних бур на червень:

Слабкі магнітні бурі в 2 бали: 1, 6-15, 17, 21-30 червня.

Слабкі магнітні бурі в 3 бали: 3-5 червня.

Сильні магнітні бурі в 4 бали: 2, 16 червня.

Потужні магнітні бурі у 5 балі: 18-20 червня.

Зазначимо, що такі дані є приблизними, оскільки передбачати сонячні спалахи дуже важко. Прогнози формуються на основі цілої низки змінних, які часто коливаються. Тому впродовж місяця кількість магнітних бур може змінюватися, а вчених заставатимуть неочікувані події.

Коли відбуваються сильні магнітні бурі, то на планеті можуть відбуватися полярні сяйва, короткочасні перебої в роботі електроніки, супутників, радіо та навіть вимкнення електромереж. Метеозалежні люди, люди з хронічними хворобами та похилого віку скаржаться на погіршення самопочуття. Проте вчені не підтверджують такого зв'язку.

Як почуватися краще під час магнітних бур

В дні збурення геомагнітного поля Землі люди скаржаться на головний біль, підвищення тиску, запаморочення, нудоту, біль у суглобах та м'язах, безсоння або сонливість, слабкість, загострення хронічних хвороб.

Потрібно дотримуватися кількох простих правил, аби краще почуватися:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Перед сном приймайте контрастний душ.

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