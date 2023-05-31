У червні Землю накриє найпотужніша за весь місяць магнітна буря: коли саме

Червень видасться "плідним" на магнітні бурі. Але найбільш небезпечним періодом стане 18-20 червня.

За даними Meteoagent, в цей період потужність метеоударів становитиме 5 балів. Здебільшого люди скаржаться на загальне погіршення самопочуття, сильний головний біль, підвищення/пониження тиску, болі в суглобах/м'язах тощо.

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Від 18 по 20 червня включно варто бути обережним, адже спалахи на Сонці матимуть сильний вплив на геомагнітне поле Землі.

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Календар магнітних бур на червень:

Слабкі магнітні бурі в 2 бали: 1, 6-15, 17, 21-30 червня.

Слабкі магнітні бурі в 3 бали: 3-5 червня.

Сильні магнітні бурі в 4 бали: 2, 16 червня.

Потужні магнітні бурі у 5 балів: 18-20 червня.

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Як покращити самопочуття

В період магнітних бур важливо дотримуватися кількох порад для покращення самопочуття. Йдеться про правильний режим сну, здорове харчування без фаст-фуду та жирної їжі, відмова від шкідливих звичок та алкогольних напоїв, споживання достатньої кількості чистої води, багато прогулянок на свіжому повітрі та фізичні навантаження.

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