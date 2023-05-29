У перші дні червня Землі загрожує потужна магнітна буря

На початку літа Землю накриє потужна магнітна буря. Найнебезпечнішим днем стане 2 червня.

За даними Meteoagent, загалом у червні очікується 11 магнітних бур різної потужності. Спалахи на Сонці впливають на геомагнітне поле планети, збурюючи її. Через це люди можуть відчути погіршення самопочуття.

Читайте також: На початку червня Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дати

У п'ятницю, 2 червня, потужність метеоудару становитиме 4 бали, 3-5 червня – магнітні бурі середньої сили у 3 бали.

Відео дня

Метеозалежні люди можуть відчувати навіть найменші коливання, тому страждають на головні болі, мігрені, скачки тиску, тривожність, сонливість, дратівливість. Тому в такі дні особливо важливо турбуватися про себе.

Як покращити самопочуття під час метеоударів

Реакція кожної людини має різну реакцію на збурення магнітного поля Землі. Дехто сильно страждає через коливання магнітного поля, а хтось – взагалі не відчуває впливу.

Читайте також: У червні Землю накриють відразу декілька магнітних бур: які дні будуть небезпечними

Пропонуємо скористатися універсальними порадами самодопомоги під час магнітних бур:

1. Правильний сон. Медики радять лягати спати до 00:00 та вставати без будильника. Не варто спати занадто багато – це тільки погіршить самопочуття.

2. Більше руху. Надавайте перевагу пішим прогулянка, плаванню, гімнастикою, йогою, стретчингом. Але не надто виснажуйте себе в спортзалах різними навантаженнями.

3. Стежте за правильним харчуванням та відмовтеся від кави, алкогольних напоїв, енергетиків. Обирайте трав'яні чаї та пийте більше чистої води. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів, менше – фастфуду, жирної та смаженої їжі.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!