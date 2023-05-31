В июне Землю накроет самая мощная за весь месяц магнитная буря: когда именно

Июнь кажется "плодотворным" на магнитные бури. Но самым опасным периодом станет 18-20 июня.

По данным Meteoagent, в этот период мощность метеоударов составит 5 баллов. В основном люди жалуются на общее ухудшение самочувствия, сильную головную боль, повышение/понижение давления, боли в суставах/мышцах и т.д.

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С 18 по 20 июня включительно следует быть осторожным, ведь вспышки на Солнце будут иметь сильное влияние на геомагнитное поле Земли.

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Календарь магнитных бурь на июнь:

Слабые магнитные бури в 2 балла: 1, 6-15, 17, 21-30 июня.

Слабые магнитные бури в 3 балла: 3-5 июня.

Сильные магнитные бури в 4 балла: 2, 16 июня.

Мощные магнитные бури в 5 баллов: 18-20 июня.

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Как улучшить самочувствие

В период магнитных бурь важно соблюдать несколько советов для улучшения самочувствия. Речь идет о правильном режиме сна, здоровом питании без фаст-фуда и жирной пищи, отказе от вредных привычек и алкогольных напитков, потреблении достаточного количества чистой воды, много прогулок на свежем воздухе и физических нагрузок.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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