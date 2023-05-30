В июне будет несколько волн магнитных бурь: названы все опасные дни

В июне ожидается несколько волн магнитных бурь. Они будут разной мощности и будут иметь разное влияние на здоровье людей.

По данным Meteoagent, опасным кажется уже начало месяца. Ведь 2 числа ожидается магнитная буря, мощность которой составит 4 балла.

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Однако самый острый период продлится три дня – с 18 по 20 июня. В это время вспышки на Солнце вызовут метеоудар в 5 баллов, что станет самым мощным за весь месяц.

Календарь магнитных бурь на июнь:

Видео дня

1 июня – слабый метеоудар в 2 балла.

2 июня – мощная магнитная буря в 4 балла.

3-5 июня – магнитная буря в 3 балла.

6-15 июня – слабый метеоудар в 2 балла.

16 июня – мощный метеоудар в 4 балла.

17 июня – слабая буря в 2 балла.

18-20 июня – самая мощная магнитная буря в 5 баллов.

21-30 июня – слабая буря в 2 балла.

Как улучшить самочувствие

В период магнитных бурь метеозависимы, пожилые люди и с хроническими болезнями могут испытывать ухудшение общего самочувствия. У них возникают мигрени, боли в суставах и мышцах, скачки давления, обострение других заболеваний. Следуйте нескольким советам, чтобы на вас не влияли метеоудары:

1. Здоровое питание. Откажитесь от жирной пищи и фаст-фуда. Потребляйте больше овощей, фруктов и зелени.

2. Откажитесь от некоторых напитков. Алкоголь и кофе точно не улучшат ваше состояние. Поэтому откажитесь от этих напитков в пользу чистой воды, травяного чая и полосы.

3. Хорошо высыпайтесь и достаточно отдыхайте. Однако не стоит спать слишком много – это отнюдь не поможет восстановиться.

4. Увеличьте время, проведенное на свежем воздухе, но будьте осторожны под прямыми солнечными лучами.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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