У червні буде кілька хвиль магнітних бур: названо всі небезпечні дні

У червні очікується кілька хвиль магнітних бур. Вони будуть різної потужності та матимуть різний вплив на здоров'я людей.

За даними Meteoagent, небезпечним видасться вже початок місяця. Адже 2 числа очікується магнітна буря, потужність якої становитиме 4 бали.

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Проте найгостріший період триватиме три дні – від 18 по 20 червня. У цей час спалахи на Сонці викличуть метеоудар у 5 балів, що стане найпотужнішим за весь місяць.

Календар магнітних бур на червень:

Відео дня

1 червня – слабкий метеоудар в 2 бали.

2 червня – потужна магнітна буря у 4 бали.

3-5 червня – магнітна буря у 3 бали.

6-15 червня – слабкий метеоудар у 2 бали.

16 червня – потужний метеоудар у 4 бали.

17 червня – слабка буря у 2 бали.

18-20 червня – найпотужніша магнітна буря у 5 балів.

21-30 червня – слабка буря у 2 бали.

Як покращити самопочуття

В період магнітних бур метеозалежні, люди похилого віку та з хронічними хворобами можуть відчувати погіршення загального самопочуття. У них виникають мігрені, болі в суглобах та м'язах, стрибки тиску, загострення інших захворювань. Дотримуйтеся кількох порад, аби на вас не впливали метеоудари:

1. Здорове харчування. Відмовтеся від жирної їжі та фаст-фуду. Споживайте більше овочів, фруктів та зелені.

2. Відмовтеся від деяких напоїв. Алкоголь та кава точно не покращать ваш стан. Тому відмовтеся від цих напоїв на користь чистої води, трав'яних чаїв та смузі.

3. Добре висипайтеся та достатньо відпочивайте. Проте не варто спати занадто багато – це аж ніяк не допоможе відновитися.

4. Збільшіть час проведений на свіжому повітрі, але будьте обережними під прямими сонячними променями.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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