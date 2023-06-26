Маляр прокоментувала втрати ворога на фронті за минулий тиждень: 'У вісім разів більше, ніж у нас'

Протягом тижня Сили оборони України вели оборонні та наступальні дії і мали тактичний успіх на сході України. Ситуація на півдні суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що за минулий тиждень, втрати російського війська на фронті були більшими у 8 разів за втрати Сил оборони.

"Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше ніж у нас", – сказала Маляр.

Ситуація на сході

"Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось", – заявила Маляр".

Відео дня

Кількість обстрілів на сході порівняно з минулим тижнем збільшилась: окупанти здійснили 6457 обстрілів та випустили 315006 боєприпасів.

"Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога", – зазначила Маляр.

Ситуація на півдні

На Таврійському напрямку військо рф протягом минулого тижня 148 разів атакувало українські позиції.

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"За минулий тиждень на Таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини", – заявила Маляр

Протягом тижня Підрозділами ракетних військ і артилерії Сил оборони було виконано 8783 вогневих завдання на Таврійському напрямку.

Втрати ворога

Українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

– завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу окупантів,

– знищили 17 зенітно-ракетних комплексів,

– завдали ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості війська РФ щодо враження української авіації і бпла,

– вразили 7 складів боєприпасів окупантів.

Окрім того, як повідомила Маляр, було знищено сотні одиниць російської техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи. Приміром, 2 гелікоптери Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ вже почався на певних ділянках.

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