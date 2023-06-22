Штурмовики знищили особовий склад окупантів у бліндажі під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворогів на одному з найгарячіших напрямках фронту – Бахмутському. Зокрема, бійці 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України ліквідували групу окупантів у бліндажі.

Для цього військові використали дрон. Відео атаки опублікували у Telegram бригади.

"Працює розвідувально-ударний підрозділ 3 ОШБр на Бахмутському напрямку. Визначили позиції росіян, запустили дрон, атакували бліндаж, відбулася детонація БК. Результат – весь особовий склад росіян знищений", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як штурмовики виявили окупанта, який забігає у бліндаж. На наступних кадрах видно атаку на позицію росіян та пожежу внаслідок детонації боєкомплекту.

Втрати ворога у живій силі не вказані. Точний час та місце ураження ворожого бліндажа не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями українські військові, які перебувають на Бахмутському напрямку, захопили ворожі бліндажі та окопи. Третя штурмова бригада зайшла на позиції противника та зайняла його окопи для подальшого ведення бою.

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