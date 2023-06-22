Штурмовики уничтожили личный состав оккупантов в блиндаже под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врагов в одном из самых горячих направлениях фронта – Бахмутском. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали группу оккупантов в блиндаже.

Для этого военные использовали дрон. Видео атаки опубликовали в Telegram бригады.

"Работает разведывательно-ударное подразделение3 ОШБр на Бахмутском направлении. Определили позиции россиян, запустили дрон, атаковали блиндаж, произошла детонация БК. Результат – весь личный состав россиян уничтожен", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как штурмовики обнаружили забегающего в блиндаж оккупанта. На следующих кадрах видна атака на позицию россиян и пожар в результате детонации боекомплекта.

Утраты врага в живой силе не указаны. Точное время и место поражения вражеского блиндажа не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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