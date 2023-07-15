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Марсохід Perseverance знайшов на Марсі сліди органічних молекул, які існували приблизно 2,3–2,6 мільярда років тому

Ігор Романько

Вчені знайшли на Марсі сліди органічних речовин

Недавнє відкриття марсохода "Персеверанс" розкриває наявність органічних молекул у десяти породах, які існували на Марсі близько 2,3-2,6 мільярда років тому. За даними науковців, ці органічні речовини утворилися саме на планеті, а не були занесені туди метеоритами. Інформацію про це надає видання Sky & Telescope.

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Навіть за умов сучасного Марсу, несприятливих для життя, науковці не виключають можливості його наявності в минулому, коли планета була вологою. Орбітальні станції і марсоходи виявили органічні речовини на Марсі в різних регіонах і в різних кількостях.

Ці дослідження допомагають вченим вивчати походження, розподіл, зберігання та еволюцію цих речовин, що є важливими для встановлення можливості минулого життя на планеті. Нові відкриття складних органічних сполук зробив марсохід "Персеверанс" у кратері Єзеро.

Марсохід може виявляти речовини, які містять вуглець та водень, а також вуглецеві сполуки, за допомогою раманівського та флуоресцентного спектрографу SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). Вчені дослідили десять порід у двох формаціях – молодшій Мааз і старшій Сейта. Обидві формації розташовані на дні кратера і є гірськими відслоненнями, що були впливовані водою і, можливо, створювали сприятливі умови для мікроорганізмів.

Спектрограф SHERLOC виявив випромінювання, характерне для ароматичних сполук з одним кільцем та поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Концентрація цих сполук варіюється від 20 до 400 пікограмів, причому в молодшій формації Мааз вона вища– близько 20 частинок на мільйон, у порівнянні з 2 частинками на мільйон у формації Сейта.

Органічні речовини в обох формаціях свідчать про вплив процесів, пов'язаних з водою, але цей вплив був менш помітний у формації Сейта. Це вказує на те, що органічні молекули могли утворитися безпосередньо на Марсі, а не були привнесені метеоритами. Однак докладніші дослідження потрібні для встановлення зв'язку між виявленими сполуками та можливим життям на Марсі.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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