Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе следы органических молекул, которые существовали примерно 2,3–2,6 миллиарда лет назад

Недавнее открытие марсохода "Персеверанс" раскрывает наличие органических молекул в десяти породах, которые существовали на Марсе около 2,3-2,6 миллиарда лет назад. По данным учёных, эти органические вещества образовались именно на планете, а не были занесены туда метеоритами. Информацию об этом предоставляет издание Sky&Telescope.

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Даже при современном Марсе, неблагоприятных для жизни, ученые не исключают возможности его наличия в прошлом, когда планета была влажной. Орбитальные станции и марсоходы обнаружили органические вещества на Марсе в разных регионах и в разных количествах.

Эти исследования помогают ученым изучать происхождение, распределение, хранение и эволюцию этих веществ, которые важны для установления возможности прошлой жизни на планете. Новые открытия сложных органических соединений совершил марсоход "Персеверанс" в кратере Езеро.

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Марсоход может обнаруживать вещества, содержащие углерод и водород, а также углеродные соединения с помощью рамановского и флуоресцентного спектрографа SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). Ученые исследовали десять пород в двух формациях – младший Мааз и старший Сейт. Обе формации расположены на дне кратера и являются горными обнажениями, которые были влияны водой и, возможно, создавали благоприятные условия для микроорганизмов.

Спектрограф SHERLOC нашел излучение, характерное для ароматических соединений с одним кольцом и полициклических ароматических углеводородов. Концентрация этих соединений варьируется от 20 до 400 пикограмм, причем в младшей формации Мааз она выше – около 20 частиц на миллион по сравнению с 2 частицами на миллион в формации Сейта.

Органические вещества в обеих формациях свидетельствуют о влиянии процессов, связанных с водой, но это влияние было менее заметно в формации Сейта. Это указывает на то, что органические молекулы могли образоваться непосредственно на Марсе, а не были привнесены метеоритами. Однако более подробные исследования необходимы для установления связи между обнаруженными соединениями и возможной жизнью на Марсе.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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