Масштабна 'бавовна' у Ніжєгородській області росії: загорівся нафтопереробний завод (відео)

У Ніжєгородській області 7 лютого спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла". За свідченнями очевидців, загорівся резервуар із бензином.

Відео пожежі з'явилося у російських пабліках. Зазначається, що цей завод розміщується у місті Кстово, що за 1,6 тис км від України.

На місці пожеж працюють працівники МНС, за попередніми даними, жертв немає, загрози вибуху теж. Про причини пожежі наразі достеменно не відомо.

Відео дня

За даними російських ЗМІ, цей нафтопереробний завод належить "Лукойлу". Установлена потужність підприємства з перероблювання нафти становить 17 млн тонн на рік. "Лукойл" – одна з найбільших російських нафтових компаній, друга за обсягами нафтовидобутку на росії.

Раніше ми повідомляли, як у місті Кстово на росії малолітніх дітей навчали "воювати". Неповнолітні у мороз бігали та повзали по снігу, тримаючи у руках зброю.

Читайте також історію однієї з росіянок, яка живе серед сміття та боїться критикувати владу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!