Масштабный 'хлопок' в Нижегородской области россии: загорелся нефтеперерабатывающий завод (видео)

В Нижегородской области 7 февраля вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". По свидетельству очевидцев, загорелся резервуар с бензином.

Видео пожара появилось в русских пабликах. Отмечается, что этот завод размещается в городе Кстово, что в 1,6 тыс. км от Украины.

На месте пожаров работают работники МЧС, по предварительным данным, жертв нет, угрозы взрыва тоже. О причинах пожара пока точно неизвестно.

Видео дня

По данным российских СМИ, этот нефтеперерабатывающий завод принадлежит "Лукойлу". Установленная мощность предприятия по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. "Лукойл" – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи на россии.

Ранее мы сообщали, как в городе Кстово на россии малолетних детей учили "воевать". Несовершеннолетние в мороз бегали и ползали по снегу, держа в руках оружие.

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