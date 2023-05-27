Мрія всіх водолазів: названа одна з найглибших печер світу

Печера Крубера займає друге місце у світі за глибиною та викликає захват у всіх водолазів світу. Її вертикальні ями мають величезні розміри. Печера розташована у Грузії та дарує неймовірні враження тим, хто наважиться здійснити туди занурення. Вона має шість входів, подолавши які ви опинитесь у низці ям, проваль і тунелів, завдяки яким печера стала другою найглибшою відомої печери у світі. Її спуски стрімко падають на 100 метрів, тому без страховочних тросів там не обійтись.

Про це пише IFLScience.

У печері багато підземних водоспадів, які вражають своєю могутністю. Реальну глибину печери визначити не вдалась, тому усі орієнтуються на найглибшу досліджену точку, яка знаходиться на відстані 2 199 ± 20 метрів від найвищого входу. Український дайвер Геннадій Самохін побував там у 2012 році.

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Картування печери залишається неймовірно складним завданням, враховуючи, що без спеціальної водолазної підготовки та спорядження робити там нічого. Крім того, це дуже небезпечно.

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Драйвери розповідають, про сміливців, які перебували у печері по два тижня, адже щоб просунутися вперед доводиться вирубувати собі шлях у скелі.

У Грузії є ще одне цікаве місце – печера Верьовкіна, глибиною 2 212 метрів, що на 10 метрів більше за найглибшу досліджену точку в Крубері і вона чекає своїх сміливців.

Нагадаємо, у Болгарії виявили амулет 10 століття з молитвами про захист.

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