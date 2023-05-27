Мечта всех водолазов: названа одна из самых глубоких пещер мира

Пещера Крубера занимает второе место в мире по глубине и вызывает восторг у всех водолазов мира. Ее вертикальные ямы имеют большие размеры. Пещера расположена в Грузии и дарит невероятные впечатления тем, кто решится совершить туда погружение. Она имеет шесть входов, преодолев которые вы окажетесь в ряду ям, провалов и тоннелей, благодаря которым пещера стала второй глубочайшей известной пещере в мире. Ее спуски быстро падают на 100 метров, поэтому без страховочных тросов там не обойтись.

Об этом пишет IFLScience.

В пещере много подземных водопадов, поражающих своим могуществом. Реальную глубину пещеры определить не удалось, поэтому все ориентируются на самую глубокую исследованную точку, которая находится на расстоянии 2199 ± 20 метров от самого высокого входа. Украинский дайвер Геннадий Самохин побывал там в 2012 году.

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Картование пещеры остается невероятно сложной задачей, учитывая, что без специальной водолазной подготовки и снаряжения делать там нечего. Кроме того, это очень опасно.

Драйверы рассказывают, о храбрецах, которые находились в пещере по две недели, ведь чтобы продвинуться вперед приходится вырубать себе путь в скале.

В Грузии есть еще одно интересное место – пещера Веревкина, глубиной 2 212 метров, что на 10 метров больше самой глубокой исследованной точки в Крубере и она ждет своих смельчаков.

Напомним, в Болгарии обнаружили амулет 10 века с молитвами о защите.

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