Міністр оборони Ізраїлю оголосив про повну блокаду Гази: 'Не буде електрики, їжі, палива'

Міністр оборони Ізраїля Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про "повну облогу" Сектора Гази, оскільки Ізраїль бореться з терористичним угрупованням ХАМАС.

За його словами, почалася повна блокада Сектора Гази, зокрема, припиняється ввезення продовольства та палива, подача електроенергії, повідомляє The Times Of Israel.

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"Я віддав наказ про повну облогу сектора Газа. Не буде електрики, їжі, палива, все закрито", – повідомив міністр.

Йоав Галлант заявив, що Ізраїль "бореться не з людьми, а тваринами, тож діє відповідно".

Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль зазнав ракетних ударів, завданих з Сектору Гази радикальним пакистанським рухом ХАМАС, а близько 200-300 бойовиків руху вторглося на територію країни. У відповідь армія оборони Ізраїлю розпочала у Газі операцію "Залізні мечі".

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