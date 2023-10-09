Министр обороны Израиля объявил о полной блокаде Газа: 'Не будет электричества, еды, топлива'

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о "полной осаде" Сектора Газы, поскольку Израиль борется с террористической группировкой ХАМАС.

По его словам, началась полная блокада Сектора Газа, в частности, прекращается ввоз продовольствия и топлива, подача электроэнергии, сообщает The Times Of Israel.

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"Я отдал приказ о полной осаде сектора Газа. Не будет электричества, еды, топлива, все закрыто", – сообщил министр.

Йоав Галлант заявил, что Израиль "борется не с людьми, а животными, поэтому действует соответственно".

Напомним, 7 октября Израиль потерпел ракетные удары, нанесенные из Сектора Газы радикальным пакистанским движением ХАМАС, а около 200-300 боевиков движения вторглись на территорию страны. В ответ армия обороны Израиля начала в Газе операцию "Железные мечи".

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