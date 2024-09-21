Багато хто з водіїв робить цю помилку: чому не варто заправляти повний бак авто

Існує думка, що заправити бак доверху – це найкращий спосіб оптимізувати свої поїздки. Однак, експерти застерігають, що ця звичка може призвести до низки проблем, які можуть негативно вплинути на ваш автомобіль та довкілля.

Фахівці з "АвтоПілот" пояснили, чому це шкідливо для вашого авто. Зазначається, що кожен бензобак має спеціальну вентиляційну систему, яка регулює тиск усередині бака. Коли бак заповнений доверху, ця система починає працювати неправильно.

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Це може призвести, зокрема, до витоку палива. Надлишковий тиск в баку може викликати витікання палива через спеціальні дренажні отвори. Це не лише призводить до марної витрати пального, але й створює ризик пожежі та забруднення довкілля. Витік палива може призвести до появи неприємного запаху в салоні автомобіля.

Постійний високий тиск в баку може пошкодити паливний насос та інші компоненти паливної системи.

Щоб уникнути вищезгаданих проблем, експерти рекомендують заправляти бак не доверху, а залишаючи певний запас вільного простору. Це дозволить вентиляційній системі працювати належним чином і збереже ваш автомобіль у справному стані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому необхідно змінювати повітряний фільтр двигуна та як часто це потрібно робити. Ця інформація допоможе не тільки початківцям, а й досвідченим автовласникам.

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