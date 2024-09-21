Многие водители совершают эту ошибку: почему не стоит заправлять полный бак авто

Есть мнение, что заправить бак доверху – это лучший способ оптимизировать свои поездки. Однако эксперты предостерегают, что эта привычка может привести к ряду проблем, которые могут негативно повлиять на ваш автомобиль и окружающую среду.

Специалисты из "АвтоПилота" объяснили, почему это вредно для вашего авто. Отмечается, что у каждого бензобака есть специальная вентиляционная система, которая регулирует давление внутри бака. Когда бак заполнен доверху, система начинает работать неправильно.

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Это может привести, в частности, к утечке топлива. Избыточное давление в баке может вызвать утечку топлива через специальные дренажные отверстия. Это не только приводит к бесполезному расходу горючего, но и создает риск пожара и загрязнения окружающей среды. Утечка топлива может привести к появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Постоянное высокое давление в баке может привести к повреждению топливного насоса и других компонентов топливной системы.

Чтобы избежать вышеупомянутых проблем, эксперты рекомендуют заправлять бак не доверху, а оставляя определенный запас свободного пространства. Это позволит вентиляционной системе работать должным образом и сохранит ваш автомобиль в исправном состоянии.

Напомним, ранее мы писали о том, почему необходимо менять воздушный фильтр двигателя и как часто это нужно делать. Эта информация поможет не только начинающим, но и опытным автовладельцам.

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