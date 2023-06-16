Багатошаровість та мікс кольорів: названо цікаві прийоми у стайлінгу речей (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала прийоми у стайлінгу речей, якими варто скористатися у 2023 році. Серед них: багатошаровість, міксування кольорів та акцент на прозорих та легких предметах гардероба.

У своєму TikTok-каналі експертка зауважила, що насамперед треба не забувати про тренд, який тримається вже не перший сезон. І це багатошаровість.

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За її словами, можна одягати сорочку на сорочку, міксувати кольори і створювати багатошарові образи.

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Наступний стильний прийом – джинси або брюки під спідниці та сукні. Цей тренд вже тримається декілька років.

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Крім цього, обирайте деконстуктивовані сукні, спідниці і топи, а також прозорі речі.

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Раніше стилістка Аліна Михайленко показала актуальні сукні, які варто обрати модницям у 2023 році. Літо вражає різноманітність фасонів, принтів та кольорів.

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