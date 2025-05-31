Мобілізація-2025: як призиватимуть чоловіків віком 50+ у червні
В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. До лав Збройних Сил призивають військовозобов’язаних від 25 років. Однак чинне законодавство дозволяє мобілізувати і чоловіків віком 50+.
Як саме відбуватиметься мобілізація цієї вікової категорії в червні 2025 року — детально розповідає 24 Канал. Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на службу можуть бути призвані чоловіки від 25 до 60 років, які:
- не мають законних підстав для відстрочки;
- пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і визнані придатними за станом здоров’я.
Чоловіки у віці 50–60 років мають такі ж обов’язки, як і молодші військовозобов’язані:
- своєчасно оновлювати дані у ТЦК та СП;
- завжди мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.
Критерії мобілізації чоловіків 50+
Як пояснювали у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, у разі мобілізації громадян 50+ особливу увагу приділятимуть:
- фізичному стану;
- наявності бойового досвіду;
- володінню рідкісною або технічною військовою спеціальністю.
Чоловіки з відповідною освітою чи професією можуть бути призначені на посади, що не потребують участі в бойових діях: водії, зварювальники, електрики, фінансисти тощо.
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Законодавчі нововведення
Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо змін у правилах проходження військової служби, мобілізації та обліку. Зокрема:
- чітко прописано умови мобілізації для громадян віком від 40 до 55 років;
- дозволено підприємцям бути мобілізованими без зупинки підприємницької діяльності;
- визначено порядок виконання військово-транспортного обов’язку;
- захищено соціальні гарантії офіцерів запасу, яких під час мобілізації призначають на нижчі посади;
- спрощено доступ до державної таємниці для громадян у разі мобілізації або оголошення воєнного стану;
- вдосконалено механізми комплектування ЗСУ, Нацгвардії та інших сил оборони резервістами.
Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних першочергово підлягатиме мобілізації у червні.
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