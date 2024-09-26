Мобілізація чоловіків 50-60 років: кого все ж будуть призивати до війська

Сухопутні війська ЗСУ випустили директиву, у якій йдеться, що чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним наказом Генерального штабу.

Чи будуть призивати до армії чоловіків старше 50 років, пояснив депутат Верховної Ради та член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський у коментарі для LIGA.net.

Він підтвердив, що в директиві, яку раніше згадував нардеп Олексій Гончаренко, справді міститься пункт, що обмежує мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років.

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Веніславський підкреслив, що після 50 років призиватимуть тільки тих чоловіків, які володіють дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Генеральний штаб ЗСУ видає для цього окремі мобілізаційні розпорядження.

Народний депутат наголосив, що це рішення є спільною позицією військового керівництва.

Нагадаємо, раніше депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні змінили правила мобілізації для двох категорій чоловіків.

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