Мобилизация мужчин 50-60 лет: кого все же будут призывать в армию

Сухопутные войска ВСУ выпустили директиву, в которой говорится, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет, которые ранее подлежали мобилизации, теперь могут быть призваны только по специальному мобилизационному приказу Генерального штаба.

Будут ли призывать в армию мужчин старше 50 лет, объяснил депутат Верховной Рады и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии для LIGA.net.

Он подтвердил, что в директиве, которую ранее упоминал нардеп Алексей Гончаренко, действительно содержится пункт, ограничивающий мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет.

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Вениславский подчеркнул, что после 50 лет будут призывать только тех мужчин, которые обладают дефицитными военно-учетными специальностями. Генеральный штаб ВСУ издает для этого отдельные мобилизационные распоряжения.

Народный депутат подчеркнул, что это решение является общей позицией военного руководства.

Напомним, ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Украине изменили правила мобилизации для двух категорий мужчин.

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