Мобілізація транспорту-2025: за яких умов відбувається та хто має право вилучити

В Україні триває воєнний стан, у межах якого проводиться мобілізація не лише людей, а й матеріальних ресурсів. Одним із важливих напрямів є мобілізація транспортних засобів — автомобілів, що можуть бути залучені для потреб Збройних сил та інших силових структур.

Мобілізація транспорту — це складова військово-транспортного обов’язку. Вона охоплює реєстрацію транспортних засобів, перевірку їхньої готовності до експлуатації у військових умовах і, власне, передачу автомобілів у користування армії. Про це повідомляє Новини.Live.

До цього процесу можуть бути залучені як приватні особи, так і підприємства, організації, органи місцевого самоврядування та державні установи.

З 2025 року діють уточнені правила, згідно з якими транспорт можуть вилучати у громадян, якщо ті володіють більш ніж одним автомобілем. Хоча легкові авто зазвичай не підлягають мобілізації, пріоритет віддається техніці, здатній перевозити особовий склад, боєприпаси чи працювати на складній місцевості — зокрема, це вантажівки або позашляховики.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Вилучення транспорту відбувається відповідно до рішень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також підрозділів СБУ чи військової розвідки. Ці рішення оформлюються офіційними документами. Після цього власник має доставити техніку до визначеного місця, де оформлюється акт приймання-передачі. У ньому зазначаються технічний стан, залишкова вартість, інформація про власника та інші необхідні дані.

Водночас мобілізований транспорт не можна вивозити за межі України або передавати третім особам без узгодження з відповідними структурами. Заборонено також здавати такі автомобілі в оренду чи використовувати як заставу.

Після завершення мобілізації транспорт повертається власникам упродовж 30 днів. Якщо машина була пошкоджена або повністю знищена, власник має право на компенсацію. Для цього потрібно звернутися до ТЦК із відповідним пакетом документів, включно з актами приймання й повернення, а також оцінкою вартості. Розгляд заяви триває до десяти робочих днів, після чого ухвалюється рішення щодо виплати компенсації.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!